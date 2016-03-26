A Pasqua torna l'ora legale: lancette in avanti, attenzione al mini jet lag

Stanotte tornerà l'ora legale. Dovremo spostare le lancette in avanti e quindi si dormirà di meno. Un piccolo cambiamento che però crea, ogni anno, problemi a molte persone

A Pasqua si dorme di meno

Effetti dell'ora legale

"Nervosismo, stanchezza, spossatezza, fatica nella concentrazione, flessione del tono dell'umore, sono riconducibili anche alle variazioni della quantità di luce che assorbiamo nell'arco di una giornata".

8 suggerimenti di Cucchi per affrontare jet lag da cambio orario

Fare esercizio fisico

Adattarsi preventivamente al cambio di orario (ad esempio, andare a dormire prima nei giorni precedenti all'avvento dell'ora legale)

Consumare pasti leggeri

Non mangiare, la sera, prima di coricarsi

Conoscere meglio se stessi e cercare di fronteggiare il mini jet lag (siamo gufi o allodole?)

Fare sport la mattina presto

Non sfruttare la maggiore luce a disposizione (coricarsi ugualmente presto per non essere affaticati il giorno seguente)

Usare, durante la giornata, lampade che ricreano una sorta di alba artificiale

C'è chi vuole eliminarla

Codacons: "80% degli italiani favorevole all'abolizione"

Quest'anno l'ora solare, dunque, arriverà nel giorno della Santa Pasqua. Le lancette dovranno essere spostate in avanti. Per molte persone sarà un dramma, in quanto non tutti riescono ad abituarsi subito al nuovo orario: c'è chi soffre e non poco per l'ora di sonno in meno.Il direttore sanitario del Centro medico Sant'Agostino di Milano,, ha detto riguardo agli effetti del cambio dell'ora:Michele Cucchi ritiene che per evitare scompensi da cambio di orario bisogna seguire delle semplici8 per la precisione. Eccole:Con l'ora legale avremo un'ora di luce in più e un'ora di sonno in meno. E' un bene per chi è dinamico e un male per iper coloro che amano dormire molto. L'ora legale è detestata da molti e, spesso, sono state promosse campagne in tutto il mondo perSecondo uncondotto l'anno scorso dal Codacons, l'80% dei cittadini italiani vorrebbe abolire l'ora legale, mantenendo invece tutto l'anno l'ora solare. Molti, infatti, dopo il cambio d'orario subiscono gli effetti del mini jet lag per molto tempo, addirittura fino a 6 giorni dall'avvento del nuovo orario.