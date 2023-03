Benessere personale, alcune idee regalo

Quando si parla di regali, la mente vola ad un dono da dover effettuare ad un altro soggetto.

Situazione, oltretutto, che non di rado crea forte stress: la paura di sbagliare il regalo, non fornire un dono gradito all’altrui persona, si insinua in ciascuno di noi e rischia di compromettere il buon esito della nostra nobile intenzione.

Effettuare un dono, quindi, non è un compito semplice.

Ma se pensassimo, per un attimo, a fare un regalo a noi stessi?

Noi ci conosciamo meglio di chiunque altro, sappiamo cosa ci piace e quello, invece, non di nostro gradimento. Di tanto in tanto, “farci un regalo” – piccolo o grande che sia – è davvero qualcosa che ci può fornire un grande appagamento emotivo, soprattutto se lo effettuiamo per migliorare il nostro benessere.

Regalarsi una “piccola palestra” a domicilio

Il benessere fisico è un mantra di milioni di italiani, fedeli all’antico adagio latino “mens sana in corpore sano”. Basti pensare, in tal senso, a tutti i nostri connazionali iscritti ad un corso in palestra, che sacrificano parte del proprio tempo libero per migliorare il proprio aspetto esteriore e scaricare lo stress.

In palestra possiamo avvalerci del supporto di un personal trainer, fattore fondamentale per compiere correttamente gli esercizi e migliorare sensibilmente il nostro corpo. Da svariati anni a questa parte, tuttavia, è possibile creare una sorta di “piccola palestra” anche a casa, sfruttando alcune strumentazioni atte alla cura del proprio corpo e del benessere psico-fisico.

Perché, quindi, non regalarsi una cyclette, piuttosto che un tapis roulant, per restare in forma anche lontano della propria palestra preferita, scaricare le tossine accumulate durante una stressante giornata lavorativa e ritrovare quel necessario benessere psicofisico necessario per affrontare le incombenze della quotidianità.

Regalarsi un sex-toys per godere di una vita intima ancor più appagante

Il benessere psico-fisico, però, non si limita solamente alla cura del corpo, ma riguarda un’ampia gamma di sfaccettature. Anche quelle più intime. Da diversi decenni, infatti, è stato dimostrato scientificamente come una soddisfacente vita sessuale è un requisito essenziale per vivere con maggior serenità e soddisfazione la propria esistenza.

“Fare sesso è naturale e fa bene ad ogni età. Non c’è niente di immorale e beato chi lo fa”. Gli over 40, e non solo, ricorderanno certamente queste frasi incluse nella nota canzone “Quando c’è sentimento” dei Neri per caso, che sono una tangibile testimonianza di quanto sia importante godere di una vita intima realmente soddisfacente, ottenibile grazie anche all’ausilio di prodotti ideati a tale scopo.

Il successo dei dildo e, in più in generale, dei sex toys in tutto il mondo, è l’esempio più evidente di come la maggior parte delle persone ricerchi il benessere intimo sotto ogni punto di vista. E grazie a questi articoli, ne tragga spesso giovamento. Per ravvivare il proprio rapporto di coppia, o vivere piccanti e soddisfacenti momenti di autoerotismo, vi consigliamo di regalarvi uno di questi prodotti.

Ritrovare benessere psicofisico in una spa

Un’altra “idea regalo” per noi stessi volta alla ricerca del benessere personale, è trascorrere qualche giornata rilassante in una spa, meglio ancora se incastonate in una splendida cornice come quella offerta dalle Dolomiti. Certo, non tutti possono raggiungere agevolmente quelle località, ma possono tranquillamente scegliere una spa tra le migliaia presenti nel nostro paese e dislocate lungo tutto lo Stivale.

Lontano dallo stress cittadino, lasciandosi coccolare da sapienti massaggi dei professionisti del settore o dalle vasche idromassaggio, esistono molteplici opportunità per ritrovare benessere psico-fisico, lasciare da parte, per qualche giorno, i “pensieri” e tutto ciò che rende certamente meno agevole la nostra quotidianità.

Trascorrere qualche giorno in una spa, quindi, è uno dei migliori “auto-regali” che possiamo farci, che vi consigliamo vivamente di effettuare sia in coppia che, perché no, in completa solitudine, alla ricerca di benessere ed equilibrio che si riflettono, poi, sulla nostra quotidianità di tutti i giorni.