Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Accompagna la figlia all’altare ma muore durante la festa di nozze

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Quello che avrebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita, si è trasformato per una sposa irlandese in un vero e proprio incubo, dato che poche ore dopo aver detto “sì” a suo marito, ha visto morire tra le sue braccia, suo padre. Quel padre che poco prima l’aveva accompagnata all’altare, si è spento infatti tra le sue braccia, mentre ballava con lei durante la festa di matrimonio: Tommy O’ Brien aveva 70 anni e come riportano le cronache estere, era in attesa di un intervento di bypass al cuore. L’uomo ha perso conoscenza mentre ballava con la figlia, crollando davanti a parenti e amici ed è stato dichiarato morto all’University Hospital Limerick. Un infermiere ha provato a rianimarlo con un defibrillatore, nell'attesa di un'ambulanza che lo portasse in ospedale ma per Tommy, non c'è stato nulla da fare. Dopo la tragedia, la festa di nozze è stata cancellata e i novelli sposi, hanno rinunciato al viaggio di nozze in Messico per partecipare ai funerali del padre della sposa, che saranno celebrati nella stessa chiesa del matrimonio. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

22enne incatenata all’asse da stiro per anni dai datori di lavoro

Articolo Successivo

Kate Middleton in sala travaglio: royal baby nascerà a breve

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016