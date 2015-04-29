Home Cronaca Accompagna la figlia all’altare ma muore durante la festa di nozze

Accompagna la figlia all’altare ma muore durante la festa di nozze

di Redazione 29/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quello che avrebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita, si è trasformato per una sposa irlandese in un vero e proprio incubo, dato che poche ore dopo aver detto “sì” a suo marito, ha visto morire tra le sue braccia, suo padre. Quel padre che poco prima l’aveva accompagnata all’altare, si è spento infatti tra le sue braccia, mentre ballava con lei durante la festa di matrimonio: Tommy O’ Brien aveva 70 anni e come riportano le cronache estere, era in attesa di un intervento di bypass al cuore. L’uomo ha perso conoscenza mentre ballava con la figlia, crollando davanti a parenti e amici ed è stato dichiarato morto all’University Hospital Limerick. Un infermiere ha provato a rianimarlo con un defibrillatore, nell'attesa di un'ambulanza che lo portasse in ospedale ma per Tommy, non c'è stato nulla da fare. Dopo la tragedia, la festa di nozze è stata cancellata e i novelli sposi, hanno rinunciato al viaggio di nozze in Messico per partecipare ai funerali del padre della sposa, che saranno celebrati nella stessa chiesa del matrimonio. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp