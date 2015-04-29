Kate Middleton in sala travaglio: royal baby nascerà a breve

La duchessa di Cambridge Kate Middleton sta per partorire. Lo ipotizzano in molti, dopo che è aumentato il numero di poliziotti dinanzi all'ospedale dove verrà alla luce il secondogenito di Kate e il principe William. Kate sarebbe in sala travaglio.

La nascita del royal baby, comunque, avverrà nelle prossime ore, visto che è scaduto 4 giorni fa il termine della gravidanza. I sudditi sono in attesa, speranzosi di leggere presto il tweet di Kensington Palace che annuncia la lieta notizia. Non si conosce il sesso del nascituro. E se nascesse oggi? William e Kate, lo ricordiamo, convolarono a nozze proprio il 29 aprile di 4 anni fa.