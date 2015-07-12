Home Esteri Accordo Grecia, Schaeuble gela Atene: "Piano Tsipras non è credibile"

Accordo Grecia, Schaeuble gela Atene: "Piano Tsipras non è credibile"

di Redazione 12/07/2015

Ultime notizie sulla Grecia. Dal Frankfurter Allgemeine Zeitung si apprende che il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, sarebbe propenso a una Grexit "per 5 anni, tempo utile ad Atene per ristrutturare il debito". La Grecia ha affermato di non aver mai ricevuto una proposta del genere, ovvero quella che avrebbe avanzato nelle ultime ore da Schaeuble. L'accordo relativo al futuro della Grecia nell'Ue è, dunque, ancora lontano. Il piano Tsipras sarebbe stato definito "non credibile" da Schaeuble così come dall'olandese Dijsselbloem. Quest'ultimo ha asserito in merito: "Sarà un incontro abbastanza difficile. Ancora non ci siamo. Ci sono molte critiche alle proposte greche sulla sostanza e un grosso problema di fiducia". Che ruolo avrà in futuro la Grecia nell'Eurogruppo? Bella domanda. Pare che la stessa cancelliera tedesca Angela Merkel non gradisca l'atteggiamento del ministro delle Finanze Schaeuble. Lei vorrebbe sedersi a tavolino con Atene e discutere del piano Tsipras. Schaeuble, invece, non tollera altre trattative. Un documento del Ministero delle Finanze tedesco recita: "Mancano ambiti centrali di riforma per modernizzare il Paese e produrre crescita e sviluppo sostenibile nel lungo periodo. Mancano i presupposti per un nuovo programma di aiuti basato su 3 anni". Il vicepresidente della Commissione Ue, Dombrovkis, ha invece detto riguardo all'accordo con la Grecia: "Stiamo chiaramente facendo progressi, c'è la volontà di raggiungere un accordo, e oggi nel Parlamento c'è stata una svolta perché c'è una maggioranza per andare avanti... Restano molte preoccupazioni, ma dobbiamo discutere di dare mandato a negoziare un nuovo programma".

