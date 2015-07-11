Home Scienza e tecnologia Stella Lux: auto che risparmia più di quanto consuma

Stella Lux: auto che risparmia più di quanto consuma

di Redazione 11/07/2015

Stella Lux non è altro che l'erede di Stella, ovvero la prima di auto totalmente alimentata dall'energia solare, frutto del genio di un gruppo di studenti dell'Università di Eindhoven, in Olanda. Stella Lux è rispettosa dell'ambiente e permette di ridurre notevolmente i costi di produzione. Essendo più giovane di Stella, Stella Lux ha caratteristiche che la rendono superiore, a cominciare dai chilometri percorribili, che sono molti di più. Grazie a Stella Lux si possono percorrere serenamente 1000 km. Il veicolo, diversamente da Stella, indica prima della partenza il fabbisogno energetico e una sorta di mappa dei movimenti che permettono una notevole esposizione ai raggi solari. Stella Lux, inoltre, funge da accumulatore di energia mediante pannelli voltaici. L'energia accumulata verrà sfruttata in inverno o nei diversi momenti dell'anno caratterizzati da scarsi raggi solari. Stella Lux è una portentosa vettura che consente di risparmiare e rispettare l'ambiente.

