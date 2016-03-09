Addio a George Martin: Storico Produttore dei Beatles

Quello che è stato ribattezzato il 'quinto Beatles', il produttore discografico George Martin, è morto. Aveva 90 anni

"Grazie per il tuo amore e la tua gentilezza George. Pace e amore".

"Se qualcuno ha guadagnato il titolo di 'quinto Beatles' è George. Dal giorno in cui ha dato ai Beatles il primo contratto discografico fino all'ultima volta che l'ho visto è stato sempre generoso, altruista, e amante della musica. Il mondo ha perso un vero grande uomo che ha lasciato un segno indelebile nella mia anima e nella storia della musica britannica".

"In una carriera durata sette decenni è stato riconosciuto a livello mondiale come uno dei più creativi della musica e un signore fino alla fine. La famiglia chiede che il rispetto della sua privacy in questo momento di dolore".

La luttuosa notizia è stata diffusa proprio dal batterista dei, Ringo Starr, mediante un messaggio su Twitter:Nell'arco della sua carriera cinquantennale, Martin ha prodotto brani dei Beatles e più di 700 album. Oltre alla celebre band londinese, il produttore discografico collaborò anche con artisti del calibro di Shirley Bassey, Celine Dion e Cilla Black. Triste per la scomparsa del produttore dei Beatles anche il primo ministro britannico, definendo Martin un "gigante della musica". Il decesso del produttore è stato confermato anche da, co-fondatore della Ca Management, che ha ricordato George come "uno dei maggiori talenti creativi della musica e un gentiluomo". Martin iniziò a lavorare con la Emi negli anni '50 ma il suo successo arrivò sicuramente nella prima metà degli anni '60, quando partì la collaborazione con i Beatles. George Martin aveva un grande talento ma era molto modesto, umile, e non volle mai definirsi il 'quinto Beatles'. Tra gli album di successo prodotti da George ricordiamo "Abbey Road" e. Un altro 'mostro sacro' della musica che se ne va. Il 2016 si conferma un anno delle numerose dipartite nel mondo della musica e dello spettacolo. Stravolto per la morte del grande produttore anche Paul McCartney, per cui Martin era "un secondo padre":Sharp ha sottolineato che Martin è passato a miglior vita in pace, in Inghilterra: