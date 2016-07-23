Sonia Bonolis viaggia con aereo privato: foto su Instagram fanno indignare
Il popolo del web si è indignato quando ha visto su Instagram le foto postate da Sonia Bonolis. La moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis ha pubblicato alcuni scatti relativi a un viaggio con un aereo privato.
Sonia Bonolis non teme attacchiSonia Bonolis non cede, anzi ha subito replicato alle critiche. La moglie del conduttore romano chiede sono agli internauti di finirla con una questione che lei ritiene banale. La donna che ha sposato Paolo Bonolis 14 anni fa ha scritto sui social:
"Non voglio dare seguito a una cosa così importante. So bene che se condivido sui social la mia vita mi espongo alle critiche. Non intendo cambiare linea adesso. Non pubblicherò mai un selfie mentre mi faccio la maschera per il viso, né di me che preparo la minestra. Se scelgo di guardare un bel film è perché voglio sognare. Applico lo stesso principio ai miei contenuti. Non pubblico mai foto di ospedali per far leva sulla compassione. Viaggio in prima classe e, finché potrò farlo, noleggio l'aereo privato: di questi tempi non mi sembra assurdo. Sembra ipocrita pretendere che chi è benestante cambi tenore di vita. Quanto ai contenuti, non voglio mostrami diversa da come sono. Cindy Crawford pubblica il marito con un trapano in mano: mica crediamo che lo usi davvero tutti i giorni?".
Paolo Bonolis le ha consigliato di abbandonare i socialSonia Bruganelli, pardon Sonia Bonolis, almeno finché sarà sposata col conduttore romano, ha fatto spesso irritare gli internauti. Le critiche maggiori, però, l'hanno suscitate le immagini che ritraggono la famiglia Bonolis su un aereo privato. Molti rimproverano a Sonia Bonolis di sciorinare troppo la sua agiatezza. Per lei, invece, è tutto normale. Sembra che Paolo l'abbia anche consigliata di abbandonare i social. Sonia Bruganelli, però, è tenace ed ama condividere sul web gli scatti relativi alla sua vita privata. Difficilmente seguirà, perciò, la raccomandazione del celebre marito.
