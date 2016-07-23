Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sonia Bonolis viaggia con aereo privato: foto su Instagram fanno indignare

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il popolo del web si è indignato quando ha visto su Instagram le foto postate da Sonia Bonolis. La moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis ha pubblicato alcuni scatti relativi a un viaggio con un aereo privato.

Sonia Bonolis non teme attacchi

Sonia Bonolis non cede, anzi ha subito replicato alle critiche. La moglie del conduttore romano chiede sono agli internauti di finirla con una questione che lei ritiene banale. La donna che ha sposato Paolo Bonolis 14 anni fa ha scritto sui social:
"Non voglio dare seguito a una cosa così importante. So bene che se condivido sui social la mia vita mi espongo alle critiche. Non intendo cambiare linea adesso. Non pubblicherò mai un selfie mentre mi faccio la maschera per il viso, né di me che preparo la minestra. Se scelgo di guardare un bel film è perché voglio sognare. Applico lo stesso principio ai miei contenuti. Non pubblico mai foto di ospedali per far leva sulla compassione. Viaggio in prima classe e, finché potrò farlo, noleggio l'aereo privato: di questi tempi non mi sembra assurdo. Sembra ipocrita pretendere che chi è benestante cambi tenore di vita. Quanto ai contenuti, non voglio mostrami diversa da come sono. Cindy Crawford pubblica il marito con un trapano in mano: mica crediamo che lo usi davvero tutti i giorni?".

Paolo Bonolis le ha consigliato di abbandonare i social

Sonia Bruganelli, pardon Sonia Bonolis, almeno finché sarà sposata col conduttore romano, ha fatto spesso irritare gli internauti. Le critiche maggiori, però, l'hanno suscitate le immagini che ritraggono la famiglia Bonolis su un aereo privato. Molti rimproverano a Sonia Bonolis di sciorinare troppo la sua agiatezza. Per lei, invece, è tutto normale. Sembra che Paolo l'abbia anche consigliata di abbandonare i social. Sonia Bruganelli, però, è tenace ed ama condividere sul web gli scatti relativi alla sua vita privata. Difficilmente seguirà, perciò, la raccomandazione del celebre marito.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Miranda Kerr fidanzata ufficialmente con Evan Spiegel, fondatore di Snapchat: foto anello su Instagram

Articolo Successivo

Addio Per Sempre Al Vhs: Dal Prossimo Mese Si Fermerà La Produzione Di Videoregistratori

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023