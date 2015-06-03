Home Attualità Adolescente raccoglie 5.000 euro per l’operazione al cuore di un senzatetto

Adolescente raccoglie 5.000 euro per l’operazione al cuore di un senzatetto

di Redazione 03/06/2015

Anna Loudon è una ragazza adolescente inglese, che è riuscita a raccogliere quasi 4.000 sterline per pagare un intervento chirurgico al cuore ad un senzatetto di Dundee. Dopo aver incontrato infatti il senzatetto di fronte a un negozio, Anna ha provato molta tenerezza per lui, al punto non solo da acquistargli una bevanda ma dal sedersi accanto all'uomo, apprendendo così la sua storia. L'uomo così ha raccontato così alla giovane la sua storiadi senza tetto, dopo la perdita del lavoro a causa di un grave incidente, che lo ha portato a vivere in strada, in balia di insulti, lanci di oggetti e persino le botte. Ma mentre questa nuova amicizia stava nascendo, le condizioni fisiche dell'uomo sono peggiorate e un medico gli ha ordinato di sottoporsi ad un intervento chirurgico al cuore: intervento che richiedeva molto denaro! Denaro che la ragazza è riuscita a raccogliere, organizzando una colletta che gli ha permesso di mettere insieme ben 4mila sterline, con le quali l'uomo non solo ha potuto subire l'intervento, ma anche di pagare un appartamento per quando sarà dimesso dall'ospedale. Michela Galli

