Ariccia: che fine ha fatto Elena Madalina? Parenti preoccupati

E' mistero ad Ariccia, in provincia di Roma, sulla scomparsa di una ragazza di 14 anni, Elena Madalina. La minorenne, di origini rumene, non è andata a scuola lunedì scorso, 1 giugno. Parenti e amici sono preoccupati, visto che la Elena ha fatto perdere le tracce.

La 14enne vive con la madre e il compagno di quest'ultima. Il padre, invece, è in Romania. I carabinieri non escludono nessuna pista. Chi conosce Elena dice che è una persona serena e mite. Mai la giovane ha avuto uno strano comportamento, tale da far intendere di voler fuggire da casa. E' probabile, dunque, che sia stata rapita.

Chi avesse notizie di Elena Madalina può chiamare il 112.