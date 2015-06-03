Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cookies, multe salate per siti senza banner: luci e ombre sulla normativa

Redazione Avatar

di Redazione

03/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Da oggi, 3 giugno 2015, chi non ha installato sul proprio sito il piccolo banner sui cookies rischia multe salate (fino a 120.000 euro!). L'Italia si è adeguata alla normativa europea sui cookies con d.lgs 136/2009 ma vi sono ancora molti punti da chiarire e contraddizioni.

Incuriosisce, ad esempio, molti siti non sono a norma in merito alla disciplina dei cookies, ovvero quei file che vengono installati sul browser del visitatore per profilarlo.

Se si naviga su siti importanti, come quello del Senato della Repubblica o del Parlamento non c'è ombra dell'oramai famoso banner dei cookies. C'è di più: il bannerino è assente anche nello stesso sito del Garante della Privacy! Questo sì che è un paradosso italiano.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e Donne: Emma Marrone tronista? De Filippi la chiama

Articolo Successivo

Adolescente raccoglie 5.000 euro per l’operazione al cuore di un senzatetto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022