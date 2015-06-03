Cookies, multe salate per siti senza banner: luci e ombre sulla normativa

Da oggi, 3 giugno 2015, chi non ha installato sul proprio sito il piccolo banner sui cookies rischia multe salate (fino a 120.000 euro!). L'Italia si è adeguata alla normativa europea sui cookies con d.lgs 136/2009 ma vi sono ancora molti punti da chiarire e contraddizioni.

Incuriosisce, ad esempio, molti siti non sono a norma in merito alla disciplina dei cookies, ovvero quei file che vengono installati sul browser del visitatore per profilarlo.

Se si naviga su siti importanti, come quello del Senato della Repubblica o del Parlamento non c'è ombra dell'oramai famoso banner dei cookies. C'è di più: il bannerino è assente anche nello stesso sito del Garante della Privacy! Questo sì che è un paradosso italiano.