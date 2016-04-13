Aeroporto di Amsterdam evacuato per pacco sospetto

Momenti di tensione nei pressi dell'aeroporto di Amsterdam-Schipol per un pacco sospetto. L'allarme, comunque, è rientrato nelle ultime ore

"Nessun materiale pericoloso è stato trovato nel bagagliaio del sospetto arrestato, che tuttavia resta in custodia e sotto indagine. L'uomo è stato fermato in seguito alla segnalazione di una situazione sospetta".

"Un uomo è stato arrestato in piazza, dinanzi all'ingresso principale dell'aeroporto. Sono arrivati anche gli artificieri, che stanno controllando i bagagli dell'uomo. Nessun volo, in partenza e in arrivo, è stato interrotto e i treni sono arrivati come di consueto presso la stazione della metropolitana che collega il grande hub al resto dei Paesi Bassi".

"Nessuno ci dice niente di quello che sta accadendo. La mia auto è in garage e non riesco a tirarla fuori. Sono diabetico ed ho bisogno della mia insulina".

Tanta Polizia, ieri sera, nei pressi dell'aeroporto di Amsterdam-Schiphol e del vicino hotel Sheraton per un pacco sospetto. L'agitazione, comunque, è venuta meno dopo i controlli della Polizia olandese, che ha riferito:Successivamente all'annuncio degli ufficiali di Polizia di una 'situazione sospetta' all'aeroporto di Amsterdam, sul posto sono arrivati una squadra di artificieri e la Polizia armata. Un uomo è stato messo in manette davanti all'ingresso principale dell'aeroscalo: le sue borse sono state perquisite e sequestrate. Gli uomini dei reparti speciali della Polizia olandese hanno setacciato tutto l'aeroporto per diverse ore. Del resto, il livello di sicurezza in zona era stato aumentato notevolmente dopo gli attacchi adello scorso 22 marzo. Secondo le ultime informazioni, i poliziotti hanno evacuato parte dell'aeroporto e l'hotel Sheraton. Alfred Ellwanger, portavoce della Polizia militare, ha detto:Non si sa quanta gente sia stata evacuata quando la Polizia militare ha isolato l'area. Schiphol, scalo ubicato appena fuori dalla capitale olandese, è senza dubbio uno degli aeroporti più affollati d'Europa, con circaogni anno. L'agitazione è massima in Olanda dopo gli attentati dello scorso marzo in Belgio, che hanno provocato la morte di 32 persone. Tali attacchi, come quelli dello scorso novembre a Parigi, sono stati rivendicati dall'Isis. Un pacco sospetto ha scatenato il panico, dunque, ad Amsterdam. Un 72enne olandese ha riferito a un giornalista:Su Twitter sono state postate numerose foto che ritraggono artificieri e uomini della Polizia militare davanti all'aeroporto di Amsterdam-Schiphol.