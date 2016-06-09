Afterhours raccontano vita e morte in "Folfiri o Folfox": nuovo disco

Manuel Agnelli parla della morte del padre

Gli Afterhours sono tornati al lavoro mesi fa ed ora presentano un nuovo ed originale capolavoro,, in uscita domani, 10 giugno 2016. Un titolo particolare (Folfiri e Folfox sono due medicinali chemioterapici) per un album inedito e speciale sia per le tematiche trattate (come vita, morte, gioia e dolore) che per laproveniente da una band diversa da quella degli anni scorsi."Folfiri o Folfox" è un disco profondo e curato nei minimi dettagli, venuto alla luce dopo la morte del papà di Manuel Agnelli, leader della band. Non ha vissuto bei momenti, ultimamente, Agnelli per la malattia e la: si è trovato improvvisamente grande e solo. E' questa la ragione per cui qualche ballata tratta il delicato tema della morte. Il nuovo album degli Afterhours è frutto di una band rimaneggiata: allaad esempio, è arrivato Federico Rondanini e alle chitarre Stefano Pilia. Manuel ha detto riguardo alla nuova 'fatica' degli Afterhours:"Folfiri o Folfox" comprendee arriva a 4 anni dal precedente disco. Perché la band ha atteso così tanto tempo primo far uscire un nuovo capolavoro? E' sempre il leader a rispondere:Adesso Manuel e compagni avevano qualcosa da raccontare; soprattutto il leader doveva narrare il terribile momento vissuto dopo la morte del padre, sottolineando che qualcosa di lui se n'è andata per sempre. Il 'metabolismo' di un grave lutto è certamente uno dei temi affrontati nel disco. Manuel si è sentito piccolo e, nel contempo, maturo dopo la morte del papà, ucciso da un. Negli ultimi mesi, il gruppo milanese ha rilasciato molte interviste, durante le quali ha parlato del nuovo album, registrato presso le Officine Meccaniche del capoluogo lombardo. Due mesi fa circa, Agnelli e colleghi avevano postato sulla loroun video che permetteva di capire come sarebbe stato il nuovo disco, ovvero un'opera molto più rock e sperimentale rispetto a quelle passate. Xabier Iriondo ha asserito che "Folfiri o Folfox" è un "disco nuovo nella storia degli Afterhours, affronta una nuova avventura sotto il profilo timbrico e testuale". Manuel Agnelli ha detto più volte che i nuovi membri degli Afterhours si sono inseriti perfettamente nella band, scrivendo anche molti testi del nuovo album:Il gruppo capitanato da Manuel Agnelli aveva annunciato lo scorso 9 maggio, sulla sua pagina Facebook, l'uscita del nuovo disco "Folfiri o Folfox", preceduto dal singolo. L'album è in pre-order dal 10 maggio. Molti li avevano dati per spacciati, invece gli Afterhours hanno dimostrato di essere ancorae di avere ancora molto da dire. In bocca al lupo a Manuel e colleghi!