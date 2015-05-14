Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Agenda europea per l'Immigrazione: Italia e Grecia hanno fatto abbastanza

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La Commissione europea ha approvato l'agenda europea per l'Immigrazione che contempla la ripartizione tra tutti gli stati membri degli immigrati che arrivano vivi sulle coste italiane.

L'agenda approvata nelle ultime ore non riguarda Italia e Grecia, nazioni che, secondo la Commissione europea "hanno già fatto abbastanza". Gli stranieri già presenti in tali nazioni, inoltre, verranno ripartiti tra le diverse nazioni dell'Ue.

L'obiettivo è arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, evitando la partenza dei barconi da paesi come la Libia. Le parole di Federica Mogherini, Alto rappresentante agli Esteri, sono emblematiche: "Triton e la missione Cmc saranno coordinate e parte della stessa strategia. Non ci saranno 'boots on the ground'".

La Mogherini ha anche precisato che l'Ue ha finalmente capito che, in tema di immigrazione, Italia e la Grecia hanno già fatto tanto. Ora spetta agli altri stati membri agire, annullando l'attività illecita dei trafficanti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fedez, defezione al Grand Hotel Chiambretti: cast sgradito

Articolo Successivo

Stevie Wonder: 65 anni e carriera spettacolare, collaborò con Pavarotti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025