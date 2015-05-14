Agenda europea per l'Immigrazione: Italia e Grecia hanno fatto abbastanza

La Commissione europea ha approvato l'agenda europea per l'Immigrazione che contempla la ripartizione tra tutti gli stati membri degli immigrati che arrivano vivi sulle coste italiane.

L'agenda approvata nelle ultime ore non riguarda Italia e Grecia, nazioni che, secondo la Commissione europea "hanno già fatto abbastanza". Gli stranieri già presenti in tali nazioni, inoltre, verranno ripartiti tra le diverse nazioni dell'Ue.

L'obiettivo è arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, evitando la partenza dei barconi da paesi come la Libia. Le parole di Federica Mogherini, Alto rappresentante agli Esteri, sono emblematiche: "Triton e la missione Cmc saranno coordinate e parte della stessa strategia. Non ci saranno 'boots on the ground'".

La Mogherini ha anche precisato che l'Ue ha finalmente capito che, in tema di immigrazione, Italia e la Grecia hanno già fatto tanto. Ora spetta agli altri stati membri agire, annullando l'attività illecita dei trafficanti.