Stevie Wonder: 65 anni e carriera spettacolare, collaborò con Pavarotti

Uno dei più grandi cantautori al mondo, simbolo della speranza, ha compiuto ieri 65 anni. Stevie Wonder non necessita certo di presentazioni; basta ricordare brani come "I just called to say I love you".

Stevie ha dimostrato al mondo intero che una persona di colore, povera e cieca, può coronare il suo sogno e diventare famosa. L'artista, affetto da una retinopatia congenita, iniziò ad appassionarsi alla musica sin dalla tenera età. Stevie aveva solo 3 anni quando conobbe la musica, la sua linfa vitale; a 4 anni, invece, già sapeva suonare perfettamente il pianoforte e per questo venne definito bimbo prodigio.

Nel corso della sua stellare carriera, Stevie Wonder ha vinto numerosi riconoscimenti, come Grammy Award e l'Oscar per la migliore canzone con "I just called to say I love you". Il cantautore collaborò con artisti del calibro di Michael Jackson, Whitney Houston e Luciano Pavarotti. Tanti auguri Stevie!