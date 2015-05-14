Loading...

Fedez, defezione al Grand Hotel Chiambretti: cast sgradito

14/05/2015

Attrito tra Fedez e Piero Chiambretti dopo la defezione del primo all'ospitata nel Grand Hotel Chiambretti. Pare che il rapper milanese avesse dapprima accettato; poi, a sorpresa, ha rinunciato. Come mai?

La risposta l'ha fornita il rotocalco 'Chi': "Tutto era pronto per l’ospitata programmata da tempo, del cantante Fedez da Piero Chiambretti. Ma il rapper, differentemente da quanto stabilito in un primo contatto con lo stesso Chiambretti, quando ha saputo chi avrebbe fatto parte del cast e dei contenuti completamente stravolti, si è sentito tradito e ha preferito non partecipare all’ospitata. Chiambretti non l’ha presa benissimo. Per niente!".

Insomma, Fedez non ha gradito il cast del programma. Certo, Chiambretti non apprezzerà la decisione del rapper, visto che domani dovrà fare a meno del suo ospite d'onore.

