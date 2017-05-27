Home Anticipazioni Uomini e Donne Alex Adinolfi nuovo tronista di Uomini e Donne?

di Redazione 27/05/2017

Alex Adinolfi ha lottato fino all'ultimo per convincere Rosa Perrotta che il corteggiatore del suo cuore doveva essere lui ma alla fine la tronista ha scelto Pietro Tartaglione. Un finale amaro che, come dicono alcune anticipazioni di Uomini e Donne, potrebbe aprire al ragazzo le porte del trono nella prossima stagione del dating show su Canale 5? Lui intervistato dal blog Isa&Chia dice che al momento non è interessato a tornare con nessun ruolo, ma nella vita non si può mai dire. L'ex corteggiatore di Rosa ammette di avere creduto di poterla spuntare e non ha grossi rimpianti se non quello di aver frenato il suo carattere vero all'inizio del percorso. E le parole di Rosa al momento della scelta? Alex pensa che siano in linea con quello che la tronista gli aveva già detto anche nelle loro esterne, ma certo se cercava una persona che la facesse stare bene e ridere, quello era lui e non Pietro. A rovinare tutto però secondo lui è stata l'ostilità di Gianni Sperti. “Penso che ad influire sul percorso siano state le sue accuse infondate, piuttosto che le segnalazioni, a mio avviso di scarso contenuto con cui ci siamo trovati ad avere a che fare in studio”. Ora che è tutto finito Alex ha solo voglia di riprendere la sua vita di tutti i giorni, la sua carriera di attore e soprattutto di doppiatore, ma ha anche un nuovo progetto che nei prossimi mesi gli porterà via del tempo: “Sto aprendo un disco-bar a Formentera e, di conseguenza, sto dedicando molto tempo a questo progetto”.

