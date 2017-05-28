Home Gossip Uomini e Donne news: Fabio Ferrara ha un nuovo amore?

di Redazione 28/05/2017

Da quando ha ufficialmente rotto con Ludovica Valli mettendo fine alla storia d'amore nata a Uomini e Donne 2016 di Fabio Ferrara si sono perse le tracce. In effetti nei mesi scorsi l'ex corteggiatore campano è stato accostato a Claudia Galanti soltanto perché era comparso accanto a lei in una festa, ma in realtà sembra che abbia preferito tenere nascosta la sua vita privata. Ora però ci sono molti indizi che sembrano portare ad una nuova fidanzata, Patricia Manfield. Ma chi è questa ragazza? Si tratta, come confermano le ultime news di Uomini e Donne, di una modella e fashion blogger nata in Russia ma che da anni si è felicemente trasferita a Milano dove vive e lavora. Nulla di importante, se non fosse che come ha fatto notare il blog Isa&Chia i due ragazzi hanno cominciato a seguirsi su Instagram da qualche tempo e nelle ultime ore l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha postato una Story nella quale guidava per le vie di Roma sulle note di 'Ti Prendo e Ti Porto Via', la nota canzone di Vasco Rossi, e ha accompagnato le immagini con una semplice sigla, P.M., cioè proprio le iniziali della sua presunta nuova fiamma. Una storia che probabilmente è soltanto all'inizio ma ha già scatenato la curiosità nei fans di Fabio. L'ex corteggiatore e scelta di Ludovica Valli quest'anno ha collaborato con la redazione di Uomini e Donne, in particolare quella che segue il Trono Over, ma ha scelto anche di sparire dal mirino delle news di gossip. Una scelta che lo accomuna anche alla ex tronista, letteralmente sparita dai radar delle news di gossip. Come commenterà questo nuovo amore del suo ex?

