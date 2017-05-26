Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni: Rosa e Pietro dopo la scelta

di Redazione 26/05/2017

I fans di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione possono dormire sonni tranquilli: l'emozionante puntata della scelta non è stata l'ultima occasione per vedere i loro idoli sul piccolo schermo, ma come dicono le anticipazioni di Uomini e Donne ci sarà spazio per loro anche la prossima settimana con una puntata speciale del dating show di Canale 5 dedicata al viaggio fatto dai due ragazzi dopo essere diventati una coppia. Per quello che si capisce dai loro profili social Rosa e Pietro subito dopo la scelta sono partiti per la Puglia seguiti dalle telecamere di Uomini e Donne. Già ieri c'era stato un primo avvistamento, riferito dal blog IsaeChia, in un paesino del Salento, ma la coppia è stata soprattutto vista ad Otranto, suggestiva cittadina in provincia di Lecce che è servita come sfondo per le immagini destinate a raccontare i loro primi giorni insieme. Secondo le ultime anticipazioni tv la nuova coppia di Uomini e Donne è stata a passeggio sul lungomare, poi ha fatto una romantica gita in barca e infine si è rifugiata in albergo. Tutto è stato immortalato dalle telecamere di Uomini e Donne e sarà trasmesso la prossima settimana sicuramente entro giovedì 1° giugno, giorno dell'ultima puntata stagionale per il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Rosa e Pietro sono stati l'ultima coppia, ma la scelta della tronista è piaciuta moltissimo e i due ragazzi sembrano aver già convinto tutti.

