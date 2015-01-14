Loading...

Alfredo Robledo assume compiti del sostituto procuratore generale di Venezia

Redazione Avatar

di Redazione

14/01/2015

Alfredo Robledo, procuratore aggiunto di Milano, svolgerà per un breve periodo i compiti del sostituto procuratore generale di Venezia. Poi, a dicembre, tornerà Milano per dirigere il pool anticorruzione. La notizia si è appresa da fonti giudiziarie.

Ricordiamo che Robledo aveva segnalato violazioni riguardo alla gestione della Procura di Venezia. Adesso si è giunti a un accordo. Robledo svolgerà le mansioni a Venezia finché Bruti Liberati non andrà in pensione, ovvero a dicembre. Bruti aveva posto Robledo, qualche mese fa, al vertice del pool per l'esecuzione delle pene. Nessuno, finora, ha rilasciato commenti in merito.

