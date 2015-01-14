Loading...

Influenza si combatte col sonno: proteina innesca azioni antinfiammatorie

14/01/2015

Volete allontanare l'influenza? Allora dormite di più. A volte i rimedi della nonna non sbagliano mai.

Un'equipe di studiosi dell'università di Washington ha scoperto una proteina che viene prodotta dal cervello quando si dorme, la Acpb, che innesca una serie di azioni antinfiammatorie che ridurrebbero il rischio di influenza. E' bene dire che la suddetta proteina è stata scoperta solamente nel cervello dei topi.

Gli studiosi hanno anche notato che Acpb favorisce il sonno per guarire velocemente in caso di influenza. E' probabile, dunque, che in futuro verranno creati farmaci a base della proteina Acpb.

