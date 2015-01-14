Texas, autobus cade da cavalcavia e viene travolto da treno: 10 morti

Dramma in Texas, dove nelle ultime ore hanno perso la vita 10 persone a bordo di un autobus caduto da un cavalcavia ed andato a finire sui binari.

La tremenda notizia è stata riportata dai media locali. L'autobus trasportava 12 detenuti e 3 guardie carcerarie e, per motivi ignoti, ha perso il controllo ed è caduto dal cavalcavia. In quel momento stava passando un treno, che ha travolto il mezzo. Nell'incidente sono rimaste ferite anche 5 persone.

Il dramma è avvenuto a Odessa. L'autobus travolto si stava recando a El Paso.