Alimentazione bimbi: pollo piace più del formaggio

Le madri italiani sono molto attente all'alimentazione dei figli, anche se quasi la metà di esse è ansiosa

"Il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha rivoluzionato non del tutto positivamente le nostre abitudini alimentari. Spesso la nostra alimentazione, e quella dei bambini, è troppo ricca di proteine e grassi, a discapito della classica dieta mediterranea, basata su legumi, pesce, cereali, frutta, olio d'oliva".

Da un'indagine Doxa/Unaitalia è emerso che le mamme italiane cercano di far mangiare ai figli cibi salutari ma oltre la metà di esse (55%) è preoccupata per lo scarso consumo, da parte dei piccoli, di frutta e verdura. Ecco perché solo 2 mamme su 10 sono pienamente soddisfatte dello stile alimentare dei piccoli. C'è un cibo, però, che mette in sintonia tutta la famiglia, ovvero ilpiace a mamma, a papà e, a sorpresa, ai bimbi. Pare che la maggior parte dei bimbi apprezzi molto il pollo, addirittura più del formaggio. In un'ipotetica classifica degli alimenti preferiti dai bimbi, dopo pasta, pizza e dolci si piazza il pollo. Tale cibo, inoltre, mette d'accordo tutti perché è magro ed è nutriente, quindi ottimo anche, e soprattutto per i più piccoli. Oltre ad essere dei veri 'controllori dell'alimentazione' dei bimbi, le madri italiani sono molto scrupolose e dotate di un forte senso di autocritica, tanto che solo 2 su 10 sono contente delle abitudini alimentari dei figli. In soldoni, le mamme italiane vorrebbero che i bimbi mangiassero più frutta e verdura e meno dolci. Dall'indagine è emerso anche che una mamma su due si affida al web per ottenere più informazioni sull'alimentazione dei piccoli. Il pollo è la carne che le mamme fanno mangiare frequentemente ai bimbi perché leggero e molto nutrienti. Pare che i bimbi gradiscano tale carne. Oltre al pollo, le donne italiane sono solite portare spesso in tavola i formaggi, mentre sono poco presenti pesce e legumi. Il pollo è certamente la carne più amata dai più piccoli, qualunque sia la sua cottura: piacciono, ad esempio, le cotolette, le crocchette e le scaloppine. Lae manzo, invece, piace molto meno. Le mamme, comunque sia, cercano spesso sul web informazioni sulla quantità di carne che i bimbi dovrebbero mangiare nell'arco della settimana, visto che molte di essere credono, erroneamente, che contenga ormoni o tracce di antibiotici. Per evitare che i bimbi aumentino di peso occorre fargli seguire una sana alimentazione. Molti principi che governano lo stile alimentare degli adulti valgono anche per l'alimentazione dei bimbi, quindi bisognerebbe optare, anche per loro, per la dieta mediterranea. Significative al riguardo le parole di Amalia Maria Ambruzzi, dietologa presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma:Il problema è che la complicata società attuale impone alle famiglie ritmi frenetici che lasciano poco spazio all'attenzione verso l'alimentazione dei bimbi. Senza calcolare la grande ignoranza di molti nuclei familiari al riguardo. Tutto ciò si ripercuote sui piccoli, e non è un caso che i bimbi italiani siano i piùd'Europa. Ma l'Italia non è la culla della dieta mediterranea? Bisogna educare i bimbi a una corretta alimentazione, in modo da evitare il rischio di obesità infantile o sovrappeso.