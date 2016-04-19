Tumore al rene annientato con immuno-oncologia

Sembrerà strano ma il tumore al rene viene scoperto casualmente nel 60% dei casi. Insomma, la neoplasia viene individuata in occasione di altri esami

"La diagnosi del tumore del rene nel 25% dei casi avviene in fase avanzata, e 6 volte su 10 per caso, grazie ad indagini ecografiche a cui il paziente si sottopone per altre ragioni, per indagare altri sintomi. I fattori di rischio, come per diverse altre forme di cancro sono fumo, obesità, familiarità e cancerogeni ambientali".

"Parliamo in particolare di una classe di farmaci che si chiamano inibitori di check point. Abbiamo diversi inibitori di check point destinati alla terapia del tumore del rene, che sono a diversi stadi di sviluppo".

La vita dei malati di tumore al rene potrà essere migliorata, in futuro, grazie all'immuno-oncologia, ovvero il 'consolidamento' del sistema immunitario per fronteggiare la neoplasia. Il cancro al rene viene diagnosticato, nella maggior parte dei casi, quando è in uno stato iniziale, quindi facilmentecapita, però, che la neoplasia venga scoperta quando non c'è più niente da fare, perché è in uno stato avanzato. L'innovativo metodo di contrasto della neoplasia dei reni si è rivelato molto efficace per annientare sia il tumore ai polmoni che il melanoma. Oggi, 19 aprile 2016, si è tenuto un interessante evento al Centro Congressi Roma Eventi, nel corso del quale si è parlato delle grandi potenzialità dell'immuno-oncologia. Al media tutorial hanno partecipato esperti in materia come Sergio Bracarda, direttore del dipartimento oncologico dell'Azienda Usl 8 di Arezzo. Non bisogna trascurare la prevenzione e la cura del cancro al rene, che ha bersagliato, l'anno scorso, ben 10.400 persone. Quando la patologia è localizzata, il tasso di sopravvivenza è pari all'80%; in caso di metastasi, invece, scende al 12%. A parlare della pericolosità del tumore al rene, recentemente, è statodirettore dell'oncologia medica dell'ospedale Cardarelli di Napoli:Oltre alle tradizionali terapie contro il tumore del rene, oggi si aggiunge quella degli immuno-oncologici, ovvero medicinali che rafforzano il sistema immunitario. Lo ha rammentato anche Sergio Bracarda, direttore della Uoc di oncologia medica di Arezzo:Il check point, in sintesi, è un meccanismo che permette alla neoplasia di rendersi invisibile al sistema immunitario e, quindi, attaccare l'organismo. Con la terapia immuno-oncologica si blocca proprio il check point, quindi il sistema immunitario riesce a riconoscere le cellule neoplastiche. Una bella scoperta nell'ambito della lotta contro il tumore al rene, patologia diffusa particolarmente tra gli over 60. Ipiù comuni della suddetta neoplasia sono: sangue nelle urine, accertamento di massa tangibile nell'addome e dolore forte nell'area lombare. Altri sintomi sono febbre, perdita di peso e appetito, spossatezza, e febbre lieve. E' difficile individuare il cancro al rene allo stato iniziale; solitamente si scopre almeno al secondo stato: questo perché i sintomi non compaiono al primo stato. Per combattere il tumore del rene bisogna giocare d'anticipo, quindi sottoporsi almeno una volta l'anno a una ecografia dell'addome. Oltre a ciò, bisogna evitare qualsiasi comportamento che favorisce l'insorgenza delle neoplasie, comee bere alcolici. Se la massa neoplastica riguarda un solo rene, e quindi non vi sono metastasi, generalmente si interviene asportando l'organo malato.