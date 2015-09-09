Home Attualità Allerta meteo Sicilia: bomba d'acqua ai Giardini Naxos

Allerta meteo Sicilia: bomba d'acqua ai Giardini Naxos

di Redazione 09/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il maltempo sta piegando la Sicilia, e il peggio deve arrivare in determinate zone, come ai Giardini Naxos, già abbastanza flagellati dalle piogge incessanti delle ultime ore. Intanto è stato disposto il codice rosso I nubifragi, in queste ore, stanno sferzando Messina e provincia. La situazione è critica ai Giardini Naxos, località splendida e nota in tutto il mondo. Gli abitanti sono ansia, anche perché le previsioni non sono buone: il peggio deve ancora arrivare. E' allerta meteo, dunque, in Sicilia. Le autorità sperano che, nelle prossime ore, le piogge non causeranno disagi. L'allerta sarà massima anche domani, 10 settembre 2015. Gli abitanti dei Giardini Naxos, nei pressi di Taormina, sono stati svegliati da una bomba d'acqua e fango. Critica la situazione nella zona di San Giovanni. Gli esperti imputano queste piogge torrenziali a un tremendo ciclone che sta risalendo dal Nord Africa. L'autunno sta bussando alla porta. Arrivederci estate, ci rivediamo nel 2016!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp