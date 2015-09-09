Home Musica Nesli scrive libro ispirato alla sua vita: "Andrà tutto bene"

Nesli scrive libro ispirato alla sua vita: "Andrà tutto bene"

di Redazione 09/09/2015

Capita spesso che attori, cantanti ed artisti decidono di pubblicare un libro. E' successo anche al rapper Nesli che, caricato dal successo del tour "Andrà tutto bene", ha fatto uscire il libro intitolato "Andrà tutto bene", contenente cenni della sua vita. Il romanzo mira a far riflettere il lettore sull'importanza di alcuni valori come la famiglia e l'amore Nesli ha deciso di lasciarsi alle spalle il rap e questo libro, uscito proprio ieri, 8 settembre 2015, è come se fosse un punto d'inizio. "Il modo di scrivere, d'ora in poi, sarà diverso", dice il fratello di Fabri Fibra nel corso di una recente intervista. Francesco Tarducci (vero nome di Nesli) ha rivelato che per lui la scrittura ha avuto una funzione purificatrice: "Me lo chiedevano in tanti, avevo la mia storia da raccontare e volevo misurarmi con la scrittura di questa storia, che è un romanzo ispirato alla mia vita. All'inizio mi vergognavo un po' perché parla tanto di me, poi mi sono liberato e l'ho scritto in maniera diretta e cruda". Nesli ritiene che col libro riuscirà ad allontanare qualsiasi tabù, visto racconta la sua vita: "Sono figlio del pregiudizio, col tempo ho capito che è stato una parte formativa della mia gavetta, mi sono misurato tanto con il pregiudizio e 'ho dovuto comprendere, d'altronde io sono il primo ad averlo, e quindi ho dovuto spiegarlo, ad esempio con Sanremo. E con il libro farò capire delle cose che io magari avevo spiegato male". Scrivere un libro, per Nesli, è stato emozionante ma non divertente come scrivere una canzone. Il volume inizia e finisce con uno sparo, una episodio realmente accaduto a Senigallia nel 1997. Quella Senigallia dove il rapper è cresciuto ed ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Soffermandosi sulla differenza tra scrivere canzoni e redigere libri, Nesli ha asserito: "In una canzone devi avere il dono della sintesi, devi dire tanto in poco, come fa Vasco. in un libro devi scrivere tanto e devi avere delle idee. Nel mio caso è una traccia parallela". Per il fratello di Fabri Fibra il mondo della musica e quello della scrittura si sono influenzati. Ne è testimonianza il fatto che Neslie, dopo il libro, ha scritto tanti brani a cui manca solo la musica. Ricordiamo che lo scorso 4 settembre è uscito il nuovo disco del rapper, intitolato "Andrà tutto bene - Live Edition", contenente brani straordinari e un dvd del film del concerto. Se volete leggervi un romanzo emozionante e non pesante potete recarvi in libreria ed acquistare "Andrà tutto bene", un romanzo che parla molto di Nesli, della sua vita e delle difficoltà incontrate e superate. L'artista parla anche del suo amico Pippo, raggiunto da un colpo di pistola. Una storia avvincente che coinvolge decisamente il lettore e che gli fa ricordare che spesso la fine non è mai veramente la fine. Nesli lo sa bene, lo ha provato sulla sua pelle e nel libro rivela tutto ciò che ha imparato dai momenti veramente difficili della vita. Quello di Nesli è un romanzo catartico, che segna l'inizio di un nuovo percorso artistico.

