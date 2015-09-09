Loading...

Il GF13 torna dal 21 settembre

09/09/2015

Dopo un anno ritorna su canale 5 il Grande Fratello. Questa sarà la tredicesima edizione. A parlare della nuova edizione la conduttrice Alessia Marcuzzi su TV, Sorrisi e Canzoni che ha svelato che potranno partecipare solo in coppia e ci sarà una seconda Casa nel centro di Roma ed i concorrenti avranno dai 20 ai 40 anni(…) Ma a vincere i 250 mila euro in gettoni d'oro sarà sempre e soltanto uno quindi anche all'interno di ogni gruppo i rapporti saranno particolari. La casa sarà più grande rispetto alla scorsa edizione e meno colorata. Ci saranno due camere da letto e come sempre un solo bagno, senza chiave. E due stanze segrete. Nel centro di Roma ci sarà una seconda casa. Uno degli opinionisti di questa edizione sarà il grande Claudio Amendola.   Non ci resta che attendere il 21 Settembre per conoscere i nuovi gieffini!
