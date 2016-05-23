Home Home Amici 15 Alle Battute Finali, Chi Vincerà Tra Elodie, Sergio, Lele e Gabriele?

di Redazione 23/05/2016

Amici 15, alle battute finali, con la conferenza stampa che si è appena conclusa, alla presenza della conduttrice, dei coach, dei giudici ed, ovviamente, dei quattro finalisti, già con in tasca proposte e contratti d'oro per il futuro. Difatti, le case discografiche, ormai, attingono dai talent, imbuti di talenti nel mercato della musica. Tant'è che Elodie vanta già un contratto con la Universal, Lele con la Sony ed anche il "Big Boy" Sergio ha firmato con la Sony. Un futuro di successi assicurato? Sicuramente, la strada un po' più spianata, grazie a Maria. Nella conferenza stampa, non sono mancate le polemiche con un'Anna Oxa, ancora una volta, in combutta con tutti. Stavolta, in polemica con un recente sketch di Virginia Raffaele, in cui la comica invitava le ragazze a donare le proprie grazie ai ricchi. Una provocazione, ovviamente, che tuttavia non ha conquistato l'esigente giurata, sempre a caccia di polemica. Chi si aggiudicherà il titolo di migliore di Amici 15? C'è chi punta tutto sulla stazza e sulla grande voce di Sergio Sylvestre, commovente nel suo primo singolo "Big Boy" e chi, invece, scommette sui capelli rosa ed il timbro particolare di Elodie. Sicuramente, sarà tra loro due il duello finale per la decretazione del vincitore di Amici 15. Lele, seppur con la sua grinta ed il fascino da belloccio, non ha riscontrato un vasto apprezzamento sui Social, soprattutto sulla pagina ufficiale del programma, collezionando una pioggia di critiche. Gabriele, ballerino, si è già aggiudicato il trofeo di ballo e sarà improbabile che riesca a spuntarla in un duello finale ballo-canto. L'appuntamento finale per l'edizione corrente di Amici Di Maria De Filippi è fissato per le 20.45 di mercoledì 25 maggio. Scriveteci i vostri pronostici. Quale preferito voterete?

