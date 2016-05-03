Amici: Alessio eliminato, post accorato di Elisa su Facebook

Nessuno avrebbe mai immaginato che ad Amici 15 sarebbe stato eliminato Alessio La Padula, giovane e talentuoso ballerino della squadra dei bianchi

"Alessio, mi mancherai. Ma il tuo sorriso e la tua energia esplosiva mi resteranno impressi nella mente e nel cuore. Hai un grande dono, che ti ha salvato molte volte. Ora salvalo tu, proteggilo e portalo in alto, fallo brillare più che puoi. E ricorda, non sei mai stato 'vestito da ballerino', sei nato e morirai un ballerino. Ti voglio bene".

"Alla fine non ce l'ho fatta più, non potevo restare. Mangiavo solo a pranzo, oppure mangiavo solo a cena, ho passato un mese che davvero solo Dio lo sa".

"Scendo a casa, prendo tutto quello che avevo di danza, le scarpette, la calzamaglia, tutte le cose che mettevo tutti i giorni, tutte consumate, le prendo, le metto in una borsa e dico: basta io non ballo più!".

Emma ed Elisa, dopo l'eliminazione di Alessio, non sono riuscite a non commuoversi. Troppo forte l'emozione delle coach che non avrebbero mai pensato di dire addio al giovaneche, tuttavia, ha già ricevuto un'interessante proposta lavorativa: Emma, infatti, gli ha offerto di far parte del suo corpo di ballo in occasione della sua prossima tournée. Ovviamente, anche Maria De Filippi, conduttrice di Amici, ha rasserenato Alessio La Padula, elogiandolo per le sue doti eccellenti. Toccante decisamente, però, il post che Elisa ha pubblicato sul suo profilo Facebook dopo l'eliminazione del ballerino dei bianchi:Tanta amarezza, quindi, per l'esclusione di Alessio che, in questi giorni, sta ricevendo moltissimi messaggi di conforto e sostegno dai suoi fan. Non importa, La Padula ha un grande talento e riuscirà ad emergere e diventare famoso anche senza il trionfo ad Amici. Certo, la delusione c'è, è ovvio: Alessio sperava di trionfare ad Amici, conscio della sua grande bravura. Il ballerino dei bianchi escluso recentemente ha 19 anni ed è originario di(Salerno). A 14 anni vinse un concorso ed entrò a far parte del Russian Ballet College, a Genova; poi ha continuato a studiare danza al Conservatorio di Lione. Il ballo è tutto per Alessio La Padula che, non a caso, si è fatto tatuare sul petto le seguenti parole: "Don't stop move your body". La Padula è giovane e la sua infanzia non è stata semplice, come quella di molti ragazzi del Sud Italia. Lo ha raccontato lui stesso ad Elisa, la sua coach, in occasione di una lezione in sala ballo. C'è stato anche un momento in cui Alessio ha pensato di lasciare per sempre la danza, ovvero quando dovette abbandonare il Conservatorio, aperché i suoi genitori non avevano più denaro per mantenerlo in Francia:Dopo essere tornato a casa, a Eboli, Alessio decise di dire addio al ballo:La madre di Alessio è stata sempre convinta del talento del figlio e l'ha sempre incoraggiato, anche nel momento in cui si recò a Roma per il casting di Amici. Alla fine il giovane è riuscito a partecipare al noto programma condotto da Maria De Filippi, instaurando uno straordinario rapporto con Elisa, la sua coach, che lo ha sempre sostenuto e confortato.