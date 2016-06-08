30.000 soldati di 24 nazioni diverse

E' iniziata oggi, un'esercitazione militare dellacoordinata dallache terminerà tra una decina di giorni. Era dai tempi della Guerra Fredda che non veniva compiuta un'esercitazione militare del genere nell'Europa orientale.Ad Anaconda 2016 partecipanoprovenienti da 24 stati, anche Norvegia e Kosovo (non sono membri della Nato). L'esercito americano ha diffuso un comunicato per chiarire il significato di tale addestramento militare:Nel, invece, è in atto, ovvero un'esercitazione anfibia a cui prendono parte più di 6.000 militari appartenenti a 17 nazioni. Le due operazioni militari anticipano la riunione della Nato a Varsavia, in programma tra qualche settimana, durante la quale verrà annunciata la spedizione in Polonia di circa 5.000 militari provenienti dalla Germania, Regno Unito e Usa. Le operazioni hanno fatto indignare lache ritiene siano state programmate per tenerla a bada. In verità, la Russia non sbaglia: la Nato ha pianificato tali esercitazioni militari contro la, militare e informatica russa. Anaconda 2016 è la più grande esercitazione militare compiuta dalle forze della Nato in Polonia in tempo di pace. Per la prima volta, dal lontano 1941, i carri armati tedeschi attraverseranno la nazione da ovest a est.Anaconda 2016 è coordinata dal generalee vede la partecipazione di 14.000 truppe americane, 12.000 truppe polacche, 800 truppe del Regno Unito e la presenza di soldati appartenenti a nazioni che non appartengono alla Nato., esperto di difesa polacca a Varsavia, ha detto:La Nato 'scalda i motori' per fronteggiare azioni improvvise della Russia?