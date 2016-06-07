Belen Rodriguez e Gabriele Esposito non stanno insieme: ballerino Amici smentisce rumors
di Redazione
07/06/2016
Pettegolezzo diffuso da DagospiaSe ne dicono tante, ultimamente, su Belen Rodriguez, soprattutto da quando si è lasciata con il marito. Ogni giorno spunta un rumor su un suo presunto flirt. Nei giorni scorsi, ad esempio, si vociferava di una liaison con Gabriele Esposito, talentuoso ballerino che ha entusiasmato tantissime persone durante l'ultima edizione di Amici. Ebbene, Gabriele non solo ha smentito l'indiscrezione ma anche detto di non aver mai incontrato Belen. Come è accaduto spesso, a diffondere il pettegolezzo è stato Dagospia:
"Tra i concorrenti di Amici Belen Rodriguez ci ha pescato l'ex marito Stefano De Martino. Ora in molti, dicono che la bella showgirl argentina abbia una simpatia per Gabriele Esposito, vincitore dell'ultima edizione del programma. Si sono incontrati per questioni di lavoro? Ah, saperlo...".La Rodriguez non ha smentito il flirt con l'aitante ballerino di Torre Annunziata; invece lui sì, durante un'intervista rilasciata ad "A tu per tu", trasmissione su Radio Free Station:
"Il flirt tra me e Belen Rodriguez è assolutamente una bufala! Non ci siamo neppure mai incontrati!".
Soubrette si prepara alla prova costumeNiente storia d'amore o flirt tra Belen e Gabriele: lo ha confermato proprio quest'ultimo. Sarebbe stato incredibile se la soubrette argentina si fosse presa una cotta per un altro ballerino di Amici, non pensate? L'estate è alle porte e Belen si prepara alla prova costume. Certo, lei non avrà problemi, visto che ha un fisico da urlo grazie a uno stile alimentare sano e alle tante ore passate in palestra!
Redazione
