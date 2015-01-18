Anagrafe delle api per risollevare apicoltura: iniziativa importante

L'apicoltura è un settore che sta vivendo un brutto periodo per diverse ragioni, in primis i cambiamenti climatici. Come fare per risollevare il settore? Con l’anagrafe delle api.

Domani, 19 gennaio, partirà un'interessante iniziativa frutto della partnership tra Ministero della Salute e delle Politiche agricole. "E' una notizia attesa da tanto tempo dal settore e che siamo riusciti finalmente a concretizzare. Un intervento ancora più importante in una stagione produttiva complicata come quella del 2014, con una produzione stimata intorno alle 12mila tonnellate. Attraverso l’anagrafe potremo rafforzare gli strumenti a sostegno del settore dell’apicoltura", ha dichiarato Maurizio Martina, ministro dell’Agricoltura.