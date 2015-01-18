Loading...

"C'è Posta per Te": prima puntata da record, audience alle stelle

18/01/2015

Ennesima vittoria per Maria De Filippi, visto che la prima puntata di "C'è Posta per Te", in onda su Canale 5, ha ottenuto un vero boom di ascolti, battendo i programmi sulle altre emittenti.

"C'è Posta per Te" è stato visto, ieri sera, da 5.929.000 telespettatori (share del 27,23%). 3 milioni 165mila (share del 13.28%), coloro che, invece, hanno scelto di vedere il film "Ex" su Rai 1. Le carte vincenti di "C'è Posta per Te" sono state sicuramente gli ospiti: Marco Bocci e Alex Gadea.

Mediaset e Maria De Filippi gongolano.

