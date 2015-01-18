"C'è Posta per Te": prima puntata da record, audience alle stelle

Ennesima vittoria per Maria De Filippi, visto che la prima puntata di "C'è Posta per Te", in onda su Canale 5, ha ottenuto un vero boom di ascolti, battendo i programmi sulle altre emittenti.

"C'è Posta per Te" è stato visto, ieri sera, da 5.929.000 telespettatori (share del 27,23%). 3 milioni 165mila (share del 13.28%), coloro che, invece, hanno scelto di vedere il film "Ex" su Rai 1. Le carte vincenti di "C'è Posta per Te" sono state sicuramente gli ospiti: Marco Bocci e Alex Gadea.

Mediaset e Maria De Filippi gongolano.