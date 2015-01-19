Loading...

Justin Bieber sarà protagonista di film 'spinto' gay: proposta indecente di John Rapid

19/01/2015

Duro colpo per le fan di Justin Bieber, visto che il loro idolo potrebbe prendere parte a un film 'spinto' gay.

La notizia è rimbalzata subito online e i siti di gossip e spettacolo la stanno commentando. John Rapid, icona del cinema 'spinto' gay avrebbe chiesto a Bieber di far parte di una pellicola per gay. Rapid, a quanto pare, avrebbe inviato alla popstar canadese un video contenente la particolare richiesta. Sapete quanto intascherebbe Justin Bieber se decidesse di far parte del cast di un film del genere? 2 milioni di dollari. Chissà se l'idolo di milioni di teenager accetterà?

