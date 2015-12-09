Angela Merkel personaggio dell'anno: Al Baghdadi in seconda posizione
di Redazione
09/12/2015
Il magazine Time ha incoronato la cancelliera tedesca Angela Merkel come personaggio dell'anno. Mai una donna, dal 1986, è riuscita ad occupare tale posizione. In seconda posizione il califfo dell'Isis Abu Bakr Al-Baghdadi. Il Time ha dedicato la sua ultima cover alla Merkel, visto che si è piazzata in vetta alla classifica. La cancelliera tedesca è la quarta donna a ricoprire tale posizione da quando è stata istituita la classifica. In seconda e terza posizione ci sono rispettivamente il Califfo dell'Isis Al-Baghdadi e Donal Trump, candidato alle prossime presidenziali americani che ha suscitato scalpore, nelle ultime ore, per la sua proposta di bloccare il web e vietare l'ingresso dei musulmani negli Usa per combattere il terrorismo. Nella classifica stilata dal Time compaiono molti personaggi famosi, come il presidente dell'Iran Rohani e Travis Kalanick, Ceo di Uber. Il volto della Merkel occupa la prima pagina del celebre magazine, su cui sono state pubblicate le parole "Cancelliera di un mondo libero", che riguardano la recente decisione del primo ministro tedesco di aprire le frontiere della Germania ai migranti. Riportiamo la motivazione per cui Angela Merkel è stata nominata "personaggio dell'anno":
"Il riconoscimento è andato alla Merkel per la sua leadership nell'aver promosso e mantenuto un'Europa aperta e senza confini di fronte alla crisi economica e a quella dei profughi. Ecco il viaggio di Angela Merkel da figlia di un pastore luterano nella Germania dell'est a leader de facto di un continente".Il Time assegna il titolo, ogni anno, a un soggetto, un gruppo o un'idea che ha condizionato, nel bene o nel male, gli accadimenti. Un anno fa, il titolo andò ai 'combattenti dell'Ebola'; l'anno precedente a Papa Francesco e nel 2012 a Barack Obama. Un primo posto, dunque, per un personaggio che si è distinto per un gesto esemplare: aprire le frontiere del Paese ai profughi. Chi si trova in seconda posizione, invece, ha contribuito e contribuisce a seminare terrore nel mondo, ovvero il leader dell'Isis Al Baghdadi.
Articolo Precedente
Padova, scambia fidanzati per ladri e spara: 53enne denunciato
Articolo Successivo
Ylenia Carrisi non venne uccisa da Jesperson: esame Dna lo esclude
Redazione