Angela Merkel personaggio dell'anno: Al Baghdadi in seconda posizione

"Il riconoscimento è andato alla Merkel per la sua leadership nell'aver promosso e mantenuto un'Europa aperta e senza confini di fronte alla crisi economica e a quella dei profughi. Ecco il viaggio di Angela Merkel da figlia di un pastore luterano nella Germania dell'est a leader de facto di un continente".

. Mai una donna, dal 1986, è riuscita ad occupare tale posizione. In seconda posizione il califfo dell'Isis. Il Time ha dedicato la sua ultima cover alla Merkel, visto che si è piazzata in vetta alla classifica. Laè la quarta donna a ricoprire tale posizione da quando è stata istituita la classifica. In seconda e terza posizione ci sono rispettivamente il Califfo dell'Isis Al-Baghdadi e, candidato alle prossime presidenziali americani che ha suscitato scalpore, nelle ultime ore, per la sua proposta di bloccare il web e vietare l'ingresso dei musulmani negli Usa per combattere il. Nella classifica stilata dal Time compaiono molti personaggi famosi, come il presidente dell'Irane Travis Kalanick, Ceo di Uber. Il volto della Merkel occupa la prima pagina del celebre magazine, su cui sono state pubblicate le parole, che riguardano la recente decisione del primo ministro tedesco di aprire le frontiere della Germania ai migranti. Riportiamo la motivazione per cui Angela Merkel è stata nominata "personaggio dell'anno":Il Time assegna il titolo, ogni anno, a un soggetto, un gruppo o un'idea che ha condizionato, nel bene o nel male, gli accadimenti. Un anno fa, il titolo andò ai; l'anno precedente a Papa Francesco e nel 2012 a Barack Obama. Un primo posto, dunque, per un personaggio che si è distinto per un gesto esemplare: aprire le frontiere del Paese ai profughi. Chi si trova in, invece, ha contribuito e contribuisce a seminare terrore nel mondo, ovvero il leader dell'Isis Al Baghdadi.