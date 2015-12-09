Loading...

Padova, scambia fidanzati per ladri e spara: 53enne denunciato

Redazione Avatar

di Redazione

09/12/2015

Credeva che in quell'auto, parcheggiata in una zona isolata, vi fossero dei ladri ed ha sparato col suo fucile. Dentro quella vettura, invece, c'erano due fidanzati che si stavano scambiando effusioni amorose. E' successo ieri sera a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Il ragazzo in auto è rimasto ferito ed è stato subito trasportato in ospedale; la fidanzata, invece, non ha riportato nessuna ferita ma è rimasta scioccata per l'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, che hanno denunciato l'uomo che ha sparato, un 53enne che tornava da una caccia alle nutrie, per lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose, danneggiamento, e porto abusivo di armi. Il ragazzo raggiunto dal colpo di fucile guarirà in una quarantina di giorni, almeno stando a quanto hanno riferito i medici. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava rincasando con alcuni amici dopo una battuta di caccia e si è insospettito quando ha visto l'auto posteggiata. Dopo essersi avvicinato alla vettura ha bussato al finestrino. Il 20enne, impaurito, ha messo in moto e si è dato alla fuga. Il cinquantenne, allora, ha preso il fucile ed ha fatto fuoco. L'episodio ha sollevato polemiche riguardo all'uso delle armi in Italia e alla mancanza di sicurezza. Il segretario della Lega Nord di San Giorgio, Daniele Canella, ha asserito:
"Episodio da condannare ma caso emblematico dell'insicurezza che si respira nel nostro territorio".
 
Redazione

Redazione

