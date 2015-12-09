Padova, scambia fidanzati per ladri e spara: 53enne denunciato

"Episodio da condannare ma caso emblematico dell'insicurezza che si respira nel nostro territorio".

. Dentro quella vettura, invece, c'erano due fidanzati che si stavano scambiando effusioni amorose. E' successo ieri sera a, in provincia di Padova. Il ragazzo in auto è rimasto ferito ed è stato subito trasportato in ospedale; la fidanzata, invece, non ha riportato nessuna ferita ma è rimastaper l'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, che hanno denunciato l'uomo che ha sparato, unche tornava da una caccia alle nutrie, per lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose, danneggiamento, e porto abusivo di armi. Il ragazzo raggiunto dal colpo di fucile guarirà in una quarantina di giorni, almeno stando a quanto hanno riferito i medici. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava rincasando con alcuni amici dopo una battuta di caccia e si è insospettito quando ha visto l'auto posteggiata. Dopo essersi avvicinato alla vettura ha bussato al finestrino. Il 20enne, impaurito, ha messo in moto e si è dato alla. Il cinquantenne, allora, ha preso il fucile ed ha fatto fuoco. L'episodio ha sollevato polemiche riguardo all'uso delle armi in Italia e alla mancanza di sicurezza. Il segretario delladi San Giorgio, Daniele Canella, ha asserito: