Home Attualità Per Pasqua le regala una vasca piena di cioccolato: un dono da 13.000 euro

Per Pasqua le regala una vasca piena di cioccolato: un dono da 13.000 euro

di Redazione 05/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'imprenditore Danny Lambo, 37 anni, come spiega il “ Daily Mail”, quest'anno ha voluto fare un singolare regalo alla sua compagna Natasha Flynn 29 anni; bando al solito uovo di cioccolato, Danny ha voluto regalarle qualcosa che davvero mostrasse il suo amore! Qualcosa come una vasca del valore di 10.000 sterline, pari a 13.695 euro circa, piena di latte al cioccolato. Danny Karne, meglio conosciuto come Danny "Lambo", ad indicare il suo amore per le Lamborghini ed il lusso in generale, ha voluto infatti con questo dono dimostrare il suo amore alla fidanzata, particolarmente amante del cioccolato, con una sorpresa davvero unica! Un dono ed un lusso, che Mr. Lambo, oggi si può permettere nonostante l'assenza di risultati a scuola, che ha lasciato in giovane età senza conseguire il diploma, lasciandosi alle spalle il Preside dell'Istituto, che gli ammoniva che avrebbe fallito nella vita; ma così non è stato, perchè Danny Karne, gestisce 3 lussuosi alberghi e diversi immobili, tra i quali il famoso Pavilion Fashion Rock ‘n' Roll Hotel di Londra. . Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp