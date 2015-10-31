Home Spettacoli Angelina Jolie e Brad Pitt Protagonisti di "By The Sea": dal 12 Novembre al Cinema

di Redazione 31/10/2015

Angelina Jolie e Brad Pitt stanno per tornare nuovamente insieme sul grande schermo dopo un decennio dall'uscita di "Mr. e Mrs. Smith", pellicola che fece crescere notevolmente la loro fama. Angelina e Brad sono i protagonisti di "By the sea", che uscirà il prossimo 12 novembre "By the sea" è stato diretto e scritto da Angelina e narra la storia di una coppia in crisi che decide di andare a vivere in un paesino francese. Lui, Roland, è uno scrittore alcolizzato; lei una donna finita nel tunnel della depressione. La Jolie ha rivelato, durante un'intervista, che i problemi della coppia del film non sono i problemi tra lei e Brad : "Non i nostri problemi specifici. I nostri sono diversi, ma certamente li abbiamo come tutti, ci rendiamo la vita impossibile, abbiamo bisogno di spazio. L'unica cosa vera è la scena in cui Brad raddrizza i miei occhiali da sole: io tendo a buttare tutto ovunque senza preoccuparmi, che è una cosa che Brad trova irritante. Ma in ogni rapporto ci sono cose che irritano, l'importante è non farne una mania perché ci dovrai convivere tutta la vita". Angelina, stavolta, ha dovuto dirigere Brad. Non è stato facile: "Abbiamo dovuto trovare un nuovo linguaggio. I primi giorni sono stati i più duri, Brad mi conosce così bene che se gli dicevo 'bravo' e invece non ero contenta lo capiva subito. Ma abbiamo fatto un patto: avremmo cercato di essere onesti. Come regista ho cercato di dargli spazio, e infondergli fiducia. Al montaggio avrei fatto emergere il meglio e così è stato". La Jolie ha asserito che non sa se tornerà a dirigere se stessa, visto che è molto difficile. Mai dire mai, però. A breve la moglie di Brad si metterà ancora una volta dietro la macchina da presa per girare una pellicola ambientata in Cambogia , che vuole dedicare a sua madre, morta 8 anni fa. Stavolta, in "By the sea", la Jolie interpreta Vanessa, una donna molto gelosa. Ma Angelina, nella vita, è possessiva? "Amo così tanto Brad, padre dei miei figli e mio miglior amico, che se qualcuno dice che è affascinante sono felice per lui! E ho fiducia nella sua completa dedizione alla nostra famiglia. Vanessa non è gelosa, la fa soffrire vedere donne che le ricordano che non può avere figli. È un po' come me. Non sono una persona gelosa, ma se qualcuno mi dice 'ho appena parlato con mia mamma al telefono' sento una punta di gelosia perché io non posso più".

