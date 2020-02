Consigli per diventare modelle nel 2020

Negli ultimi anni, abbiamo visto cambiare tantissime professioni. Una di queste è senza dubbio il lavoro di modella. Sempre molto ambito dalle ragazze di tutto il mondo, va approcciato con una mentalità diversa rispetto a un tempo.

Se stai cercando qualche dritta in merito, nelle prossime righe puoi trovare alcuni consigli utili per intraprendere questa professione nel modo giusto.

Da sole non si va da nessuna parte

Oggi come oggi, il mondo della moda è caratterizzato da una complessità che, fino a qualche tempo fa, era inimmaginabile. Per questo motivo, se si ha intenzione di affrontarlo nel modo giusto è utile farsi guidare.

Cosa significa questo in concreto? Che, se si punta ad affrontare il mondo fashion senza sbattere troppo la testa contro delusioni, è bene rivolgersi a un’agenzia specializzata (per capire meglio di cosa stiamo parlando, puoi dare un’occhiata su newfacestars.it).

Si tratta di realtà che, diffuse soprattutto in città come Milano e Roma, si occupano di “prendere per mano” gli aspiranti talenti delle passerelle, con l’obiettivo di valorizzarli e di indirizzarli verso i casting giusti.

Preparati a seguire un piano B

Sembra crudo come è consiglio, ma è bene prenderlo in considerazione. Se si ha intenzione di sfondare nel mondo della moda nel 2020, è bene, anche se temporaneamente, farsi trovare pronti a seguire un piano B.

Inizialmente, infatti, i guadagni che derivano dall’attività di modella non permettono sempre di mantenersi. Alla luce di ciò, avere una seconda entrata non fa certo male.

Cura i tuoi profili social

Viviamo in un mondo dove gli universi comunicativi si incontrano spesso. A dimostrazione di ciò, è possibile ricordare il fatto che, quando si parla di moda, è impossibile non chiamare in causa i social.

Alcune tra le top più blasonate del mondo – per esempio le sorelle Hadid – sono seguitissime su Instagram. Avere un profilo ben curato, caratterizzato da un mix tra scatti professionali e dettagli relativi alla propria vita personale, aiuta tanto se si ha intenzione di diventare modelle nel 2000. Attenzione, però: questo non significa lasciare da parte le doti fisiche, delle quali parleremo nelle prossime righe.

Le caratteristiche fisiche ideali

Oggi come oggi, in virtù dell’esplosione di nicchie come la moda curvy, non esistono caratteristiche fisiche definite che bisogna avere se si ha intenzione di diventare modelle nel 2020. Tutto dipende dalla nicchia dove si ha intenzione di sfondare.

Se si punta a diventare modelle da passerella – come le già citate sorelle Hadid – bisogna considerare un’altezza minima di 180 centimetri e una taglia non superiore alla 42.

Il giusto mindset

La vita della modella è all’insegna del sacrificio. Bisogna essere capaci di sostenere ritmi frenetici e, soprattutto, farsi trovare pronte a cambiare i propri programmi in maniera rapida. Tutto questo implica un mindset all’insegna dell’organizzazione e della puntualità.

Dal momento che chi ben comincia è a metà dell’opera, è utile iniziare a mettere in primo piano tutto questo fin dai casting, cercando di non arrivare mai in ritardo.

Conclusioni

In un mondo caratterizzato da mutamenti continui anche nel business del fashion, fare la modella vuol dire approcciarsi a una professione ricca di stimoli, che consente di lavorare sulla propria immagine e, grazie ai social media, di farsi portatori di messaggi di grande rilevanza.

Se si ha intenzione di avere successo è però necessario prepararsi e farsi trovare pronte a dover rispondere a dei criteri precisi non solo per quanto riguarda il fisico, ma anche per quel che concerne la personalità.

Questo implica, come già detto, migliorare il proprio mindset, ma anche essere consapevoli delle peculiarità del lavoro degli altri professionisti con cui si ha a che fare e, per esempio, osservare bene come operano i principali fotografi, in modo da saperne distinguere l’approccio tecnico.