Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

di Redazione 09/10/2018

La macchina di Amici 2018 è stata già azionata da tempo. I casting sanno che volge al termine e quindi a breve potremmo scoprire chi saranno gli artisti che formeranno la classe di Amici 18. Secondo alcuni rumors Però potremmo trovare nel caso dei professori anche la cantante Giorgia. Amici 2018 quando inizia anticipazioni L'inizio dell'autunno per i fan della televisione italiana significa solo esclusivamente una cosa: tempo di reali e talent show. a breve Infatti avremo modo di vedere gli artisti battersi sul palco di X-Factor dopo il terremoto Asia Argento. ricordiamo infatti che l'attrice italiana figlio del noto regista Dario Argento è stata accusata di violenza sessuale danni di Jimmy Bennett, all'epoca dei fatti ancora minorenne. ricordiamo infine che al posto di Asia Argento troveremo Lodo dello Stato Sociale... Ma concentriamoci attentamente su Amici 18 e le sue anticipazioni. Chi saranno i professori della classe Amici 18? Come abbiamo spiegato all'inizio di questo nostro articolo, la macchina di Amici 18. La domanda dunque è la seguente: chi saranno i professori della classe Amici 18? Al momento vige il massimo riserbo, ma Maria De Filippi da tempo chiede a Giorgia di prendere parte all'anno accademico: "Io lo chiedo ogni anno a Giorgia, vieni a fare il giudice! Vieni a fare il giudice!". La risposta di Giorgia, come pubblicato da Lanostratv.it, non si è fatta attendere: "Non mi sento pronta emotivamente. Se mi vorrai ancora adesso che sto invecchiando un pochetto magari mi strutturo un po’. Ho visto come tornava Emanuel e prendeva una carica incredibile, era entusiasta". "Mi sento una cretina a dirti no" Maria De Filippi non molla la presa e Lanostratv.it pubblica anche le seguenti dichiarazioni. La padrona di casa continua il suo corteggiamento: "Sono convinta che quando dici ‘non sono pronta emotivamente’ è perché pensi che dire di no a qualcuno sia destabilizzante, ma ti posso garantire che i ragazzi che vengono ad Amici non sono gente che vuole stare davanti alla telecamera". Giorgia però resterebbe ferma nella sua idea: "Sono onorata e mi sento una cretina a dirti di no, ma sai che ti dico sempre la verità".

