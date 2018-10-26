Home Spettacoli La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

di Redazione 26/10/2018

Nuovi rumors e anticipazioni stanno arrivando dal mondo dello spettacolo. Il programma La pupa e il secchione torna in TV? Le notizie però non finiscono qui. La pupa e il secchione torna in TV? Nel corso delle ultime ore il mondo della televisione si è arricchito con nuovi rumors e anticipazioni relativi a un programma che non vediamo da tempo nel piccolo schermo. Cari lettori di BlogUominieDonne qual è il vostro pensiero nel momento in cui decessimo che La pupa e il secchione torna in TV? Grazie al programma in questione abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dei personaggi che più hanno catturato l'attenzione in questi ultimi anni, facciamo riferimento a Francesca Cipriani e Raffaella Fico. Qual è il programma La pupa e il secchione? Diversi anni fa era è andata in onda il programma La pupa e il secchione, che vedeva la conduzione di Enrico Papi. La caratteristica principale dello show era quello di vedere donne fisicamente belle accanto a degli studiosi, i quali non avevano interessi al di fuori delle loro attività intellettuali. Una delle parti più belle del programma, condotto all'epoca da Enrico Papi, era quello relativo alla distrazione che portavano delle donne così belle nella vita di uomini comunque intelligenti, anche se non prestante fisicamente. Lo show in questione questa volta però potrebbe vedere un cambio al timone della conduzione, in quanto sarebbe preferita Simona Ventura. Simona Ventura dopo Temptation Island vip La pupa e il secchione? Oggi sul magazine Lanostratv.it è stata pubblicata la notizia davvero interessante. Simona Ventura dopo la conduzione di Temptation Island Vip potrebbe tornare presto nella prima serata di Mediaset. Non facciamo riferimento a un Temptation Island vip bis, ma ha un nuovo programma che tanto nuovo appunto non è. Secondo alcuni rumors infatti, Simona Ventura sarebbe la camminata perfetta per la conduzione de La pupa e il Secchione. al momento tutto comunque volta il mistero è per scoprire qualcosa di più dovremmo aspettare le prossime settimane.

