Anna Marchesini morta: artrite reumatoide non le ha dato scampo
di Redazione
30/07/2016
Famosa grazie al celebre trioAnna Marchesini diventò famosa grazie al trio Marchesini Lopez Solenghi, una triade delle meraviglie che faceva sorridere non poco. Dopo lo scioglimento del trio, Anna continuò ad esibirsi con Solenghi. Negli ultimi anni, invece, l'attrice si era vista più volte in teatro, la sua grande passione; anzi, come lei stessa aveva sottolineato, la sua seconda casa. Ecco il post diffuso nelle ultime ore su Facebook da Gianni Marchesini:
"Prima che lo sappiate da quel tritacarne dell'informazione, tengo a dirlo io. Ora in questo momento è morta mia sorella Anna Marchesini. Grazie a tutti, Non sarà in grado di rispondervi".Anna Marchesini nacque ad Orvieto e ben presto fece notare il suo talento. Dopo aver frequentato l'Accademia d'Arte drammatica Silvio D'Amico conobbe Solenghi e Lopez, con cui decise di formare un trio. Ebbene, grazie a quel trio, Anna si fece conoscere ed apprezzare. Il suo brio, la sua vivacità, la sua energia erano incontenibili. L'attrice ha lavorato anche dopo aver saputo di essere malata di artrite reumatoide. Massimo Lopez, Tullio Solenghi ed Anna Marchesini diedero il massimo e vennero elogiati non poco per la rivisitazione parodistica de "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni. Gli episodi, trasmessi sulla Rai, tennero incollati alla tv milioni di persone.
Anna Marchesini rifletteva spesso sulla vita e la morteSe ne va una grande artista che, negli ultimi tempi, rifletteva spesso su vita e morte. In un'intervista rilasciata a Fabio Fazio, nel 2014, durante la trasmissione "Che tempo che fa", Anna sottolineò che ancora non sapeva perché si vive. Adesso, forse, lo avrà scoperto. Addio a un grande personaggio dello spettacolo e teatro italiano.
