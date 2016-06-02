Anna Oxa lascerà Italia? Si sente in pericolo

Polemiche dopo Amici

Giallo sul post di Anna Oxa su Facebook, prima pubblicato e poi eliminato. Nel messaggio, la cantante critica lache, negli ultimi tempi, l'ha sferzata duramente. Il post della cantante, però, è poco chiaro e incomprensibile per chi non è a conoscenza di quello che è accaduto ad Amici, celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi. Alla Oxa non è piaciuta l'imitazione dile due hanno battibeccato spesso in studio ma spesso i giornalisti hanno attaccato Anna. Adesso la cantante si schiera contro persone che stanno agendo contro di lei (chi sono?), senza però citarle, alludendo a possibili pericoli per la sua persona e per i suoi figli:Il post di Anna ha questo epilogo, che ha un 'sapore minatorio':Un'esperienza da dimenticare, quella ad Amici, per Anna Oxa? Forse. Perché la cantante si è creata così tantiPoco dopo la finale di Amici, sul profilo Facebook della cantante vennero postati due messaggi, di cui uno annunciava l'imminente addio all'Italia. I post sono stati poiLa Oxa ha detto di essere in buoni rapporti con Maria De Filippi, ma come spiega le parole pubblicate su Facebook al termine della finale? La cantante aveva scritto: