Home Anticipazioni Uomini e Donne Anticipazioni prossima registrazione UeD: oltre alla scelta di Marco, il primo bacio di Rosa?

Anticipazioni prossima registrazione UeD: oltre alla scelta di Marco, il primo bacio di Rosa?

di Redazione 01/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Siamo entrati nel mese di maggio e a Uomini e Donne è tempo di scelte nel Trono Classico: le anticipazioni riguardo la prossima registrazione di UeD indicano che sarà il tronista bocconiano Marco Cartasegna ad abbandonare il programma perché sceglierà una corteggiatrice tra Federica Benincà e Giorgia Pisana: la data prevista, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il 3 maggio 2017 in quanto l’imprenditore milanese ha chiesto di poter effettuare le ultime esterne con le due favorite per dissipare gli ultimi dubbi. Ma le anticipazioni non si fermano qui, in quanto dopo la scelta di Marco ci sarà spazio sicuramente per Rosa Perrotta e il suo probabile primo bacio al popolare dating show di Maria De Filippi. La scelta di Marco Cartasegna avverrà mercoledì 3 maggio 2017 durante la prossima registrazione di una nuova puntata del Trono Classico di UeD, come del resto si è annunciato nella pagina ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi. Chi sarà la favorita? Tutti scommettono su Giorgia Pisana, corteggiatrice che è agli studi Elios da più tempo rispetto alla rivale e che Marco non ha tolto gli occhi di dosso dai primi mesi di trono. Inoltre, alcuni fan hanno avvistato la coppia in Sicilia a Siracusa, durante l’ultima esterna in cui i due si sono scambiati baci appassionati. Di contro, la torinese Federica Benincà potrebbe essere la sorpresa, in quanto inizialmente il tronista bocconiano è stato colpito da un vero e proprio colpo di fulmine. Se per Marco Cartasegna è tempo di scelte, per Rosa Perrotta è tempo di dubbi: dopo che, a sorpresa, ha tentato di riprendersi Mattia Marciano durante la scorsa registrazione, la modella salernitana ha ricevuto dal corteggiatore della rivale un sonoro due di picche: si spera che ora la ragazza si lasci andare con Pietro Tartaglione o Alex Adinolfi e in tanti scommettono che ci scapperà il primo bacio in esterna. Pare che uno dei due l’ha portata a Roma a visitare lo studio di avvocati di famiglia…Di chi stiamo parlando? Solo con le anticipazioni della prossima registrazione di Uomini e Donne avremo la conferma di questi gossip!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp