Alessia Cammarota Instagram, le nuove scuse social di Aldo Palmeri
di Redazione
01/05/2017
L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha visto come ospiti speciali Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, i quali hanno annunciato di aspettare il secondo figlio. L’annuncio è stato accolto con gioia dai fan della coppia, ma non sono mancate le critiche per questa decisione di Aldo e Alessia: una coppia a un passo dalla separazione e che ha già un figlio piccolo, Niccolò, secondo alcuni follower, sono stati incoscienti ad allargare la famiglia dopo la crisi e a un passo dal far scoppiare il matrimonio. L’ex corteggiatrice ha avuto occasione di sfogarsi durante una trasmissione radiofonica, e subito dopo sono arrivate le nuove scuse social su Instagram del tronista, nonché marito della ragazza. Alessia Cammarota, molto attiva su Instagram, aveva lanciato degli indizi riguardo all’attesa del fratellino o della sorellina di Niccolò. Una parte dei fan della coppia uscita dal Trono Classico del programma condotto da Maria De Filippi ha fortemente condannato il gesto, perché ci vedono solo un atto riparatore per tentare di rafforzare un legame che, dopo la crisi dello scorso anno che stava letteralmente mandando a pezzi il loro matrimonio, difficilmente può durare ( o almeno, questa è l’opinione dei detrattori). Alessia, nel corso di una intervista alla radio ha dichiarato che addirittura è alla quattordicesima settimana, ma ovviamente la coppia ha preferito mantenere il riserbo per superare il periodo critico dei 3 mesi di gravidanza. Inoltre, ha ribadito che alla riconciliazione col marito ci ha creduto fortemente, anche se Aldo Palmeri aveva già un’altra. E dopo le sue dichiarazioni, su Instagram campeggia il post di Aldo con le nuove scuse social. Alessia Cammarota ha dichiarato che solo stando lontani si sono accorti quanto erano importanti l’uno per l’altro, ed è una ulteriore prova che sono fatti per stare insieme. Era più semplice buttare tutto all’aria, ma essere una famiglia significa collaborare. E dopo queste parole, Aldo Palmeri si è scusato ancora su Instagram, ribadendo il suo amore per Alessia e lasciando senza parole i denigratori e le malelingue.
