Rosa Perrotta Facebook: la tronista si consola con gli amici

Rosa Perrotta Facebook: la tronista si consola con gli amici

di Redazione 01/05/2017

Se Luca Onestini e Marco Cartasegna, come confermano le ultime news di Uomini e Donne, sono vicini alla scelta invece Rosa Perrotta fino ad oggi nel dating show di Maria De Filippi ha fatto notizia soprattutto per le polemiche legate alla sua presenza. Da quando è arrivata a sedersi sul trono la bella ragazza napoletana è finita nel mirino del pubblico ma anche degli opinionisti, a cominciare da Gianni Sperti, anche se a difenderla ci pensano i fratelli e gli amici con i quali nelle ultime ore ha cercato conforto prima di tornare in studio per le prossime registrazioni. Su Facebook nelle ultime ore Rosa Perrotta infatti ha postato diverse immagini in compagnia dei suoi amici per questo lungo ponte del 1° Maggio. La tronista ha cercato conforto in loro e negli affetti per dimenticare la bufera mediatica della quale è stata protagonista in questo primo periodo della sua avventura a Uomini e Donne, perché non è stato un periodo assolutamente semplice per lei. Prima le polemiche feroci per un presunto accordo con uno dei suoi corteggiatori, Alex Adinolfi, che la tronista aveva già frequentato fuori dalla trasmissione e successivamente le dichiarazioni pesanti di un noto rapper, Diluvio, che l'ha conosciuta qualche anno fa quando ha girato un video con lui. L'ha accusata di volersi far accompagnare da uomini ricchi, di essere un'arrivista e che ancora oggi sarebbe legata al suo ragazzo. E sul web sono molti che la pensano come Gianni Sperti: secondo l'opinionista Rosa è soprattutto a caccia di visibilità e non è interessata in realtà a cercare l'amore. Lei intanto come dimostrano alcune immagini negli ultimi giorni ha girato esterne con Pietro, che ha raggiunto nella sua casa di Marcianise, con Alex ma anche con Manuel. Riuscirà a far cambiare idea a quelli che fino ad oggi l'hanno attaccata?

