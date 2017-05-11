Home Anticipazioni Uomini e Donne Anticipazioni Trono Classico, una tronista abbandona senza scegliere

di Redazione 11/05/2017

Oggi Luca Onestini uscirà da Uomini e Donne con la sua scelta, la prossima potrebbe essere Rosa Perrotta che ormai ha ridotto il numero di suoi corteggiatori a due, Alex e Pietro. E Desirée Popper? Secondo le ultime clamorose news di UeD la tronista brasiliana nonostante fino ad ora sia quella che si è data più da fare nelle esterne potrebbe seriamente lasciare il dating show di Canale 5 da sola, anche perché ormai la data limite per la chiusura della stagione si avvicina. In effetti anche lei sembra indecisa tra due candidati decisamente opposti ed entrambi napoletani. Da una parte c'è il medico, Mattia Marciano, che se n'era andato deluso dalla mancata reazione della tronista al suo primo vero bacio ma ha anche deciso di tornare accolto di nuovo con felicità da Desirée. Dall'altra una vecchia conoscenza come Mariano Catanzaro che da sempre è uno degli idoli del pubblico anche perché due anni fa rimase deluso dalla mancata scelta di Valentina Dallari. E con lui fino ad oggi le uscite sono sempre state molto brillanti e coinvolgenti. La tronista nelle varie esterne ha fatto capire che si trova bene con entrambi, anche se per motivi diversi, ma non si è mai sbilanciata troppo anche perché con entrambi i corteggiatori non sono mancate le discussioni e i punti di attrito. E allora avrà ragione quella parte di pubblico che ha sempre accusato la bella Desirée di volersi soltanto mettere un po' in mostra dopo il Grande Fratello e la mancata partecipazione all'Isola dei Famosi 2017, oppure la tronista stupirà tutti con la sua scelta visto che in fondo è lì per quello? Basta aspettare fine mese e lo sapremo.

