Ued Gossip: Marco Cartasegna e Federica Benincà felici dopo la scelta

di Redazione 10/05/2017

Nonostante fosse stata annunciata da qualche giorno, comunque la scelta di Marco Cartasegna e Federica Benincà non ha deluso le attese del pubblico. Il più emozionato, come hanno potuto vedere tutti nel pomeridiano di Canale 5, è stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne che nel momento più importante della sua avventura al dating show di Maria De Filippi non ha nascosto tutta la sua attesa per poter finalmente conoscere la corteggiatrice anche fuori da quegli studi. E allora come sono andate le prime ore e i primi giorni insieme, come nuova coppia di Uomini e Donne? Dopo la prima notte, i due ragazzi si sono confessati alla redazione e l'ex tronista si è lasciato andare rivelando anche particolari piccanti della relazione. Marco infatti ha confessato di aver preparato mille volte nella sua testa il discorso che voleva fare alla ragazza, ma una volta insieme si è sentito quasi perso: “È strano stare insieme a una persona che ti piace tantissimo e che ti sembra di conoscere da una vita. Adesso sono un po’ in imbarazzo, ma quello che mi mancava capire, cioè come saremmo stati nell’intimità, è andato benissimo”. Il tronista fa capire che la prima notte è stata di fuoco e fiamme, ma Federica non ha gradito molto ed è apparsa quasi imbarazzata: “Vorrei sotterrarmi in questo momento” è stato il suo unico commento. Ma nulla può turbare la felicità di Cartasegna che ha detto di sentirsi come un ragazzino anche se ha un unico timore, che lei lo possa far soffrire perché si sta mettendo completamente nelle sue mani. Ma a giudicare da come hanno cominciato può stare tranquillo.

