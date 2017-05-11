Loading...

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, anniversario romantico

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2017

Festeggiano i loro primi cinque mesi insieme e sono felici così, Ginevra Pisani e Claudio D'Angelo anche se all'epoca sulla nuova coppia di Uomini e Donne in pochi avrebbero scommesso perché quella del tronista sembrava soltanto una scelta di comodo. Invece in tutto questo tempo, lontani dalle telecamere e dalla vita pubblica i due ragazzi hanno saputo costruire un solido rapporto che ha saputo resistere anche agli invidiosi. Lo confermano una volta di più le parole di Ginevra che via social ha voluto rivolgere una bellissima dedica al suo compagno facendo capire a tutti quanto sia legata a lui: “Tutto bene con Claudio? Ecco, forse questa è la domanda che ormai da mesi sento dirmi di più e sapete perché la cosa mi rende così felice? Perché quella preposizione semplice, quel 'con', l'associare il mio nome al suo, la parola 'insieme' oggi rappresenta la mia forza”, ha scritto l'ex corteggiatrice. Secondo l'ex corteggiatrice non sono solo semplici fidanzati, ma due anime che per caso si sono incontrate e hanno deciso di fare un percorso di crescita insieme. Ma anche D'Angelo non si è affatto dimenticato della ricorrenza. Su Instagram l'ex tronista ha postato l'immagine di una rosa rossa come simbolo d'amore e poi mettendo una romantica foto con la sua compagna in spiaggia, dentro un cuore disegnato sulla sabbia, ha scritto: “Con te voglio vivere tute le favole che mi sono perso in questi anni”. E di recente Claudio l'aveva anche difesa pubblicamente dalle accuse di chi sul web criticava la sua pelle troppo chiara e metteva in dubbio le sue doti come modella. Tra loro è amore vero.
