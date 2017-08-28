Home Anticipazioni Uomini e Donne Anticipazioni UeD: prima registrazione e nuovi tronisti

di Redazione 28/08/2017

“Non prendete impegni per mercoledì 30 agosto alle 16:00 circa, saremo in diretta qui su Facebook dallo studio e ci sarà qualcosa che vi interesserà e coinvolgerà! #SaveTheDate”. Con questo post, pubblicato poche ore fa la redazione di Uomini e Donne sembra aver messo fine alle anticipazioni tv degli ultimi giorni fissando finalmente una data per le prime registrazioni ufficiali del dating show di Canale 5. In fans infatti erano in fibrillazione da giorni perché sembrava che gli studi di Uomini e Donne dovessero riaprire il 29 agosto e invece dovranno aspettare ancora un giorno ma almeno adesso sanno che è quasi tutto pronto. Resta invece il mistero su quelli che saranno i primi protagonisti della nuova stagione: molti infatti si aspettano che la prima puntata serva per far conoscere i nuovi tronisti, probabilmente due ragazzi e una ragazza mentre almeno per il momento il Trono Gay è stato congelato in attesa di tempi migliori. Ma ci sarà spazio anche per alcune delle coppie di Temptation Island 2017 e per quelle nate nella passata edizione di UeD. Ma quali sono quindi i possibili candidati alla poltrona rossa? In mezzo alle molte indiscrezioni che hanno caratterizzato le ultime settimane ne è spuntata una clamorosa: la redazione di Uomini e Donne è pronta a stupire tutti con un nome a sorpresa. Lui è Alex, un ragazzo umbro che come ha documentato il sito Umbria ON con diverse immagini nella mattinata di lunedì è stato con la troupe a girare la sua presentazione fra Todi e la Cascata delle Marmore. Un nome che si aggiunge a quelli classici come gli corteggiatori Mattia Marciano e Giulia Latini o la new entry Attilio Barletta.

